Губернатор Подмосковья поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

«У меня есть достойный пример — это мой отец — Герой России и Заслуженный спасатель страны, один из организаторов Российского корпуса спасателей и основателей МЧС России. <…> У нас в Подмосковье работает девятнадцать тысяч спасателей и пожарных. Спасибо вам за смелость, спасенные жизни <…>. И низкий поклон героям, которые погибли, спасая людей», — написал Андрей Воробьев в своих соцсетях.