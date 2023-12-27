Губернатор Подмосковья поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства МО]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Он подчеркнул, что такая работа — трудное и благородное дело, которое требует дисциплины и сострадания.
«У меня есть достойный пример — это мой отец — Герой России и Заслуженный спасатель страны, один из организаторов Российского корпуса спасателей и основателей МЧС России. <…> У нас в Подмосковье работает девятнадцать тысяч спасателей и пожарных. Спасибо вам за смелость, спасенные жизни <…>. И низкий поклон героям, которые погибли, спасая людей», — написал Андрей Воробьев в своих соцсетях.
Отдельную благодарность губернатор выразил спасателям, которые работают в новых российских регионах — помогают разминировать жилые дома и социальные объекты, разбирают завалы и восстанавливают пострадавшую инфраструктуру.
Андрей Воробьев пожелал всем спасателям здоровья и поменьше вызовов.