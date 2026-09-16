Россиянам напомнили, что ухудшает кредитную историю

Руководитель отдела юридического сопровождения клиентов ООО «Космовизаком» Элина Бакаева в беседе с « Газетой.Ru » перечислила факторы, способные ухудшить кредитный профиль заемщика. По ее словам, персональный кредитный рейтинг формируется на основе кредитной истории и учитывает своевременность исполнения обязательств, количество действующих долгов, длительность пользования кредитными продуктами и частоту обращения за новыми займами.

Юрист предупредила, что даже непродолжительная просрочка отражается в кредитной истории и снижает шансы на одобрение следующей заявки. Негативно банки воспринимают и большое количество обращений за кредитами за короткий период — такое поведение нередко расценивается как признак острой потребности в деньгах. Отдельным фактором риска становятся микрозаймы: даже своевременно погашенное обязательство перед МФО некоторые банки могут учитывать при оценке финансового положения клиента, особенно если он претендует на ипотеку или крупный автокредит.

Перед подачей заявки Бакаева рекомендовала проверить кредитную историю и убедиться в отсутствии ошибочных сведений. Среди возможных неточностей — уже погашенный заем, который продолжает числиться действующим, неверная сумма задолженности или чужой кредит, попавший в отчет из-за совпадения персональных данных. Получить сведения о бюро, где хранится история, можно через «Госуслуги», а затем запросить отчеты непосредственно в этих организациях. Недостоверные записи необходимо оспаривать через бюро кредитных историй или банк, передавший информацию, заключила специалист.

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