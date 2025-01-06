Губернатор Подмосковья поздравил жителей с Рождеством
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных жителей с Рождеством Христовым. Глава региона пожелал всем благополучия и душевного тепла.
«В сочельник — канун Рождества Христова — хочу поздравить всех православных христиан с наступающим праздником и пожелать душевного тепла и благополучия», - написал губернатор в своих социальных сетях.
Также Воробьев пожелал жителям любви и согласия дома.
«Пусть в этот светлый праздник в каждом доме будет любовь и согласие!» - заключил он.