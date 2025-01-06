Губернатор Подмосковья поздравил жителей с Рождеством

Губернатор Воробьев

Фото: [Медиасток.рф]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных жителей с Рождеством Христовым. Глава региона пожелал всем благополучия и душевного тепла.

«В сочельник — канун Рождества Христова — хочу поздравить всех православных христиан с наступающим праздником и пожелать душевного тепла и благополучия», - написал губернатор в своих социальных сетях.

Также Воробьев пожелал жителям любви и согласия дома.

«Пусть в этот светлый праздник в каждом доме будет любовь и согласие!» - заключил он.

Актуально
Подмосковье
Губернатор Московской области