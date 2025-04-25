Губернатор Подмосковья пригласил жителей принять участие во Всероссийском субботнике
Воробьев: Всероссийский субботник пройдет в Подмосковье
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
В субботу, 26 апреля, в Подмосковье пройдет Всероссийский субботник, для уборки в регионе подготовили 741 точку и 624 места для выдачи необходимого инвентаря. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Приведем в порядок дворы, парки и скверы: уберем мусор, посадим деревья, восстановим цветники, расчистим газоны. Это уже добрая традиция — навести чистоту после зимы и сделать любимые места еще уютнее», — написал губернатор.
По его словам, на многих точках для жителей также подготовят культурно-развлекательную программу. Воробьев уточнил, что найти ближайшую локацию для участия в субботнике можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.