Губернатор Подмосковья провел оперативное совещание с правоохранительным блоком

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативное совещание с правоохранительным блоком, в ходе которого участники обсудили подготовку к отопительному сезону и ограничения на работу мигрантов в регионе. Помимо этого, в начале встречи губернатор поблагодарил коллег за обеспечение безопасности мероприятий, связанных с началом учебного года и муниципальными выборами.

«Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий. Хочу также поблагодарить правоохранительный блок за ту большую работу, которая была проделана в рамках организации и проведения муниципальных выборов», — сказал Воробьев.

Губернатор также затронул тему модернизации системы ЖКХ в Подмосковье. По его словам, в этом году в регионе предусмотрена масштабная программа, реализацию которой будут контролировать муниципальные и региональные органы власти. Помимо этого, продолжится реализация концессионных соглашений с «Газпром теплоэнерго Московской области». Это позволит улучшить улучшить жилищные условия 5,4 миллиона местных жителей. В рамках девяти концессионных соглашений, общий объем инвестиций в которые составляет 68,7 миллиарда рублей, реконструируют и модернизируют системы теплоснабжения Воскресенска, Клина, Пушкинского, Сергиево-Посадского и Солнечногорска, а также Серпухова. В 2024 году проведут 118 мероприятий в рамках инвестиционных программ и 479 дополнительных мероприятий по программе ремонта.

В ходе встречи участники также затронули тему запрета на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания торговли в нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании. Он начнет действовать в регионе с 2025 года.

«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами — там нам очень нужна иностранная рабочая сила. Вместе с тем, мы предлагаем запретить труд мигрантов в торговле табаком, алкоголем, уличном питании в нестационарных торговых объектах и так далее», — сказал Воробьев.

Напомним, что на работу в регионе мигрантам нужен патент. Проверить, действителен ли он, можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.