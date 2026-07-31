Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Королева

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Королев Игорем Трифоновым. Они обсудили реализацию программ по строительству и капитальному ремонту социальных объектов, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), переселение из аварийного жилья, благоустройство, а также развитие дорожной инфраструктуры и дальнейшие планы.

«Наукоград Королев для нас очень важен, как любой другой город. У вас очень много важных для нашей страны предприятий, образовательные комплексы. Мы стараемся уделять им внимание. Расскажите, что удалось сделать и самое главное, что ждут от нас жители в ближайшей перспективе. Был большой запрос на места для прогулок и отдыха, занятий спортом и так далее», — сказал Воробьев.

В прошлом году в округе завершилось благоустройство парка «Папанинская дача», с момента открытия его посетили порядка 250 тыс. раз. Планируется также провести работы в Центральном городском парке культуры и отдыха и в сквере на проспекте Космонавтов.

Трифонов сообщил, что в рамках программы по модернизации ЖКХ, в предыдущие годы в округе построили новую котельную «Пионерская», которая обеспечивает теплом более 60 тыс. человек (111 МКД и важные социальные объекты), а также модернизировали шесть. В общей сложности положительные изменения коснулись 63,7 тыс. жителей. В 2026 году планах провести модернизацию котельной «3,3А» в микрорайоне Юбилейный и котельной «Новые Подлипки». Глава уточнил, что все объекты теплоснабжения округа полностью диспетчеризированы.

Отдельно он затронул работу, которая ведется в части водоснабжения и водоотведения. В частности, в округе модернизированы три ВЗУ в микрорайоне Болшево, Юбилейный и Первомайский, а также шесть КНС. Специалисты также капитально ремонтируют разветвленную сеть водоводов, питающих ТЭЦ, 37 социальных объектов и 262 МКД. Работы идут на улицах Пионерская, Богомолова и Толстого, они обеспечат надежное водоснабжение для 68 тыс. жителей. В планах завершить работы до конца года.

«Сегодня мы прокладываем к РКК „Энергия“ питающий водовод — почти 5 километров под землей. Это одна из самых важных частей обеспечения нашего города питьевой водой», — рассказал глава.

В округе в стадии реализации находятся 24 инвестпроекта с общим объемом инвестиций 23,7 млрд рублей, это позволит создать почти 1,7 тыс. рабочих мест. Так, например, на территории округа строится современный промышленный комплекс «Спутник Парк» в формате Лайт-индастриал. За пять лет на территории площадок разместились 148 высокотехнологичных компаний.

В новом учебном году двери для учеников откроет новое здание школы № 2 им. М. Ф. Тихонова на 825 мест в микрорайоне Первомайский, а также СОШ № 1 и № 13 после капитального ремонта. «Один из наказов наших жителей — это городская поликлиника. Мы построили медицинский центр со всем необходимым оборудованием. Когда она открывает двери для пациентов?» — обратился к главе губернатор.

Трифонов рассказал, что поликлиника, которую в марте 2024 года Андрей Воробьев заложил вместе с почетными жителями округа и врачами, начнет работу до конца года. По его словам, жители передают слова благодарности за большую поликлинику в самом центре города.

В округе также продолжается работа по переселению людей из аварийного жилья. В прошлом году расселили 100 жилых помещений, теперь новоселья ждут жители 15 аварийных МКД — около 1 тыс. человек. Три дома на ул. Ленина по госпрограмме планируют расселить в этом году.

В этом году у Игоря Трифонова истекает срок полномочий, он отметил, что готов и дальше работать на благо округа. Губернатор пожелал ему успехов в конкурсе на должность главы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.