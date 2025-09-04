Губернатор Подмосковья проверил ход благоустройства лесопарка «Дубрава» в Подольске

В Подмосковье с 2021 года активно реализуется программа «Парки в лесу». В ее рамках за пять лет планируется обустроить 50 лесопарков. Работы провели уже на 35 территориях.

«В планах на этот год — 10 лесопарков (уже открыли Вишняковский в Балашихе). Парк «Дубрава» в Климовске, где сейчас завершаются работы по благоустройству, основан в 1966 году, и когда-то здесь была хорошая инфраструктура, в обустройстве которой принимали участие сами жители. Мы поставили себе задачу — снова сделать парк точкой притяжения», — сказал губернатор.

В «Дубраве» очистили лес, привели в порядок береговую линию пруда, проложили дорожки, оборудовали освещение и видеонаблюдение, обустроили игровые зоны, площадки для пикников, спортивные площадки.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

«Здесь также добавили место под развлекательную зону, сейчас идет наполнение разными аттракционами. Установили пункт проката велосипедов и детских машин, разместили точки питания», — рассказал директор дирекции парков культуры и отдыха Подольска Владимир Губский.

Ранее Андрей Воробьев проверил ход благоустройства Вишняковского лесопарка в Балашихе.