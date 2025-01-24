Губернатор Подмосковья рассказал, кто сможет бесплатно посетить катки в День Студента и Татьянин день

В подмосковных парках в честь Дня Студента и Татьяниного дня пройдет общеобластное мероприятие «ЗАЧЕТный парк», в рамках него студенты и Татьяны смогут бесплатно взять коньки в прокате или посетить каток. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня и завтра [, 24 и 25 января,] отмечаем в парках Подмосковья День Студента и Татьянин день. Все наши 90 парков проведут общеобластное мероприятие «ЗАЧЕТный парк»: дискотеки на льду, беспроигрышные лотереи, песни под гитару, квизы и квесты», — написал губернатор.

Так, например, в парке «Пехорка» в Балашихе подготовили выставку «Культурный код», квиз «Битва старост», интерактивную программу «Тяните билет», в Центральном парке Щелково — фотозоны, парковый квест «Шпаргалка», дискотеку с интерактивными играми и так далее.

Узнать подробнее о программе мероприятий можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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