Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина совершила огромную ошибку, отказавшись в 2022 году подписать мирный договор. По его словам, Запад подталкивал Киев к продолжению конфликта, и эта стратегия провалилась. Об этом пишет ТАСС .

В видеообращении к гражданам Фицо напомнил: российская армия продвигается вглубь украинской территории. Никакой международной силы, способной заставить Россию уйти, не существует.

По мнению премьера, в апреле 2022 года Украина послушала «русофобский Запад» и не подписала подготовленный договор. Это была огромная ошибка.

Фицо подчеркнул: стратегия Запада «покорить Россию» через конфликт на Украине провалилась. Он гордится, что его правительство отвергает такой курс. Словакия не участвует в военных поставках или кредитах Киеву.

«Мы говорим четко: „Нет войне“ и призываем к немедленному началу переговоров о мире», — заявил Фицо.

Он также предупредил: Запад более четырех лет «подливал масло в огонь». Сейчас существует смертельная опасность прямого конфликта между НАТО и Россией, и некоторые западные политики уже задумываются об этом.

До этого сообщалось, что Захарова резко высказалась об атаках ВСУ в дни выборов в России.