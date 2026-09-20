Эксперт назвал слабое место китайских автомобилей

Китайские автомобили в России стремительно теряют в цене. За четыре года эксплуатации популярные кроссоверы дешевеют на 40–55%, тогда как японские и европейские модели — лишь на 30–40%. Это может отпугнуть часть покупателей. Своим мнением « Российская газета » поделился акционер CarCraft Борис Беленький.

По словам эксперта, остаточная стоимость — одно из главных уязвимых мест машин из КНР. Если тенденция сохранится, экономический смысл владения китайским авто будет пересмотрен. Особенно с учетом расходов на обслуживание.

Второй вопрос — качество. Чаще всего жалуются на электронику, подвеску и турбомоторы. Но проблема, возможно, не только в конструкции. Быстрая смена поколений моделей затрудняет доступ к кузовным деталям и технической документации. Именно способность брендов выстроить предсказуемый сервис станет решающей для удержания на вторичном рынке.

Сейчас доля китайских брендов на «вторичке» — около 6,6%. К концу 2026 года она может вырасти до 10–12%. Но для этого нужен резкий рывок во второй половине года, что маловероятно. Рост продолжится, но замедлится из-за насыщения рынка и конкуренции с традиционными марками, которые пока выигрывают по остаточной стоимости.

В 2027 году возможен более активный импорт трехлетних китайских автомобилей, включая гибриды и электромобили. Это станет новым драйвером, но и новым вызовом — сервисной инфраструктуре придется адаптироваться, а покупателям — оценивать риски.

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