Адыгея и Кубань под атакой БПЛА: обломки повредили дома

В жилом секторе Майкопа упал беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. В соседнем Краснодарском крае обломки дронов повредили пять частных домов.

О падении БПЛА в столице Адыгеи сообщил глава республики Мурат Кумпилов. На месте работают экстренные службы, профильные ведомства и городская администрация. Специалисты выясняют обстоятельства и оценивают последствия. Глава региона держит ситуацию на личном контроле и обещал информировать жителей о ходе проверки.

Атаку также отражают в Краснодарском крае. В станице Анастасиевская Славянского района обломки повредили пять частных домов. По данным Оперштаба Кубани, люди не пострадали. Зафиксированы повреждения окон, кровли, фасадов, забора и теплицы.

Ранее Собянин сообщил о четырех сбитых БПЛА над Москвой.