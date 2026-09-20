Зоопсихолог рассказала, почему нельзя гладить спящую кошку
Зоопсихолог Ершова: частые пробуждения питомца грозят агрессией и тревожностью
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Многие хозяева любят погладить спящего питомца. Но зоопсихолог предупреждает: это может навредить кошке. Постоянные пробуждения ведут к тревожности, раздражительности и даже агрессии. О причинах «Газете.Ru» рассказала эксперт Оксана Ершова.
Взрослые кошки спят 12–16 часов в сутки. Котята и пожилые животные — еще больше. Во сне восстанавливается нервная система. Если питомца регулярно тормошить, он теряет ощущение безопасного места для отдыха.
Со временем это выливается в повышенную тревожность и агрессию. Некоторые кошки начинают прятаться в шкафах, под кроватью или на высоких полках. Другие становятся менее контактными, избегают рук и резко реагируют на прикосновения.
Особенно опасно будить кошку в глубокой фазе сна. В это время мозг обрабатывает информацию, мышцы и нервы отдыхают. Постоянные пробуждения — такой же стресс, как если бы человека будили ночью без причины.
Гладить питомца стоит только когда он бодрствует и сам хочет общения. Если кошка подошла, трется о ноги, мурлычет — это приглашение к контакту. Если спит — лучше не трогать.
Кошки чувствуют себя спокойно рядом с предсказуемыми людьми, которые уважают их границы. Иногда лучший способ проявить любовь — просто дать питомцу выспаться.
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