Зоопсихолог рассказала, почему нельзя гладить спящую кошку

Многие хозяева любят погладить спящего питомца. Но зоопсихолог предупреждает: это может навредить кошке. Постоянные пробуждения ведут к тревожности, раздражительности и даже агрессии. О причинах « Газете.Ru» рассказала эксперт Оксана Ершова.

Взрослые кошки спят 12–16 часов в сутки. Котята и пожилые животные — еще больше. Во сне восстанавливается нервная система. Если питомца регулярно тормошить, он теряет ощущение безопасного места для отдыха.

Со временем это выливается в повышенную тревожность и агрессию. Некоторые кошки начинают прятаться в шкафах, под кроватью или на высоких полках. Другие становятся менее контактными, избегают рук и резко реагируют на прикосновения.

Особенно опасно будить кошку в глубокой фазе сна. В это время мозг обрабатывает информацию, мышцы и нервы отдыхают. Постоянные пробуждения — такой же стресс, как если бы человека будили ночью без причины.

Гладить питомца стоит только когда он бодрствует и сам хочет общения. Если кошка подошла, трется о ноги, мурлычет — это приглашение к контакту. Если спит — лучше не трогать.

Кошки чувствуют себя спокойно рядом с предсказуемыми людьми, которые уважают их границы. Иногда лучший способ проявить любовь — просто дать питомцу выспаться.

Ранее сообщалось, что ветеринар перечислила запрещенные продукты для кошек и собак.