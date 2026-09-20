В Новосибирске Kia Rio влетела в фуру и загорелась: один погиб

В Новосибирске легковой автомобиль врезался в припаркованную фуру и загорелся. Один человек погиб на месте, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами. Авария произошла возле автозаправки в Заельцовском районе. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По имеющимся данным, за рулем Kia Rio находился мужчина 1993 года рождения. Он двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны Плановой в сторону Владимировской.

По предварительной информации, водитель совершил наезд на стоящий в крайней правой полосе автомобиль Volvo с полуприцепом. После столкновения Kia загорелась.

В результате погиб пассажир легковушки. Водитель и еще один пассажир доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

На месте работали экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в лобовом ДТП на дороге Востряково — Ловцово.