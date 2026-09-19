ИИ-галлюцинации в военных целях: США проверят ошибки нейросетей в разведке

Группа влиятельных сенаторов-демократов требует расследовать случаи, когда искусственный интеллект выдавал ложные разведданные. Один из отчетов ошибочно утверждал, что китайское судно везет компоненты ядерного оружия. Это едва не привело к конфликту. Письмо оказалось в распоряжении CNN, пишет ТАСС .

Сенаторы Марк Уорнер, Джек Рид и Крис Кунс призвали генеральных инспекторов немедленно начать проверку. По их мнению, ведомства слишком увлеклись ускоренным внедрением ИИ в ущерб управлению и контролю.

В письме упоминается и другой случай. В феврале ВС США нанесли удар по иранской школе в Минабе, погибли почти 200 детей и взрослых. CNN ранее сообщал: командование проигнорировало предупреждение, что разведданные сильно устарели.

Демократы подчеркивают: если платформы ИИ для выбора целей выдают ложные результаты на основе устаревших данных или «галлюцинаций», это создает риск серьезных оперативных ошибок. Это подрывает доверие общества и союзников к точности американской разведки.

Сенаторы требуют от главы Пентагона Пита Хегсета и директора Нацразведки Джея Клейтона дать инспекторам неограниченный доступ к обоим случаям. А также ко всем другим инцидентам с ИИ, которые, возможно, еще не преданы огласке.

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