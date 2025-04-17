Губернатор Подмосковья рассказал о планах по оснащению детских школ искусств инструментами и оборудованием

В 2025 году 28 детских школ искусства Подмосковья оснастят музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках нацпроекта «Семья», на эти цели из федерального, регионального и муниципального бюджетов направят в бюджет в размере около 180 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Знаем, что есть серьезный запрос на обновление музыкальных инструментов. Где-то ребята вынуждены заниматься на стареньких фортепиано или скрипках, где-то требуются специализированные инструменты для исполнения народной музыки — гусли, балалайки, домры. Важно обеспечить наши школы искусств всем необходимым, причем не только в больших городах, но и отдаленных территориях, малых населенных пунктах. Одаренным ребятам особенно нужна поддержка на начальном этапе обучения. И я хочу выразить большую благодарность нашим педагогам, преданным своему делу наставникам, которые вкладывают всю душу, чтобы раскрыть потенциал детей», — сказал губернатор.

Для учреждений закупят клавишные, струнные, духовые, ударные инструменты, художественное, звуковое и световое оборудование, ученическую и офисную мебель, учебно-методические пособия, нотные педагогические репертуары и не только. Так, например, Детскую музыкальную школу имени Ж. И. Андреенко в Электростали оснастят барабанами, бубнами, балалайками, баянами, аккордеонами, гитарами. Кроме того, для ее воспитанников закупят современную технику, включая звуковое оборудование, и дополнительные учебные материалы.

Помимо этого, в этом году оснастят детские школы искусств имени А. А. Алябьева в Коломне, им. С. В. Герасимова в Можайске, «МУЗА» в Молодежном, «Рапсодия» в Дубне, а также в Ногинске, Егорьевске, Краснознаменске и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.