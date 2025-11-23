Губернатор Подмосковья рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС из-за атаки дронов

Пожар на Шатурской ГРЭС полностью ликвидирован — сейчас спасатели проводят дотушивание и охлаждение конструкций, а полная ликвидация последствий аварии запланирована на 17:00. Об этом сообщил в официальном телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, несмотря на ЧП на станции, критически важные системы — электричество, холодная вода и канализация — по-прежнему работают в штатном режиме, что позволяет сосредоточить усилия на восстановлении теплоснабжения.

«По ситуации в Шатуре на данный момент. Электричество, холодная вода и канализация работают в штатном режиме. Пожар на ГРЭС ликвидирован», — сообщил губернатор.

Для оперативного решения проблемы в округ уже направлены 20 блочно-модульных котельных, которые станут временным источником тепла. Приоритет отдается социальным объектам: тепло начали подавать в учреждения здравоохранения и пансионат для пожилых. В частности, подключение центральной больницы ведут три бригады «МОС АВС» и шесть бригад «Мособлводоканала» — специалисты уже монтируют врезки в теплотрассу и планируют запустить циркуляцию в течение двух часов.

Параллельно началась подача тепла в микрорайон Керва. Для ускорения работ к восстановительным операциям привлечены 20 аварийных бригад из соседних округов. Власти также подготовили резервный план: при необходимости жителям будут предоставлены обогреватели и дополнительные источники тепла.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили атаку на шатурскую ГРЭС.