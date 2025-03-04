Губернатор Подмосковья рассказал об отправке второй фуры с гумпомощью «Доброе дело» от бизнеса

Из Подмосковья отправили вторую фуру гуманитарной помощи «Доброе дело» от представителей бизнеса — победителей номинации «Народный ВПК» премии «Мы рядом. Доброе дело». Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Они передали 370 единиц техники и обмундирования бойцам 30-го полка в Курске, произведенных на призовые деньги. <…> Впереди у нас еще несколько спецрейсов фуры «Доброе дело». Так, до конца марта аналогичные грузы получат и другие наши именные полки», — написал губернатор.

В сборе гумпомощи принял участие Иван Нестеров, которые занимается производством изделий для беспилотных подразделений, а также Сергей Руднев, испытывающий медицинские средства для использования в бою и Геннадий Чуксин, производящий малошумные мотоциклы «Эндуро».

Кроме того, производством бронежилетов занимается Наталья Одинарцева, мотовездеходов — производитель с позывным Ипат, электротележек для эвакуации раненых и доставки грузов — Евгений Мымрин, комплексов РЭБ для транспортных средств — Василий Викторов. Воробьев поблагодарил их «за поддержку и помощь».

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.