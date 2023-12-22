Губернатор Подмосковья: спасибо каждому, кто сражается на передовой и помогает в тылу

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих социальных сетях поблагодарил бойцов СВО, а также тех жителей, которые оказывают поддержку в тылу.

Глава региона рассказал о ходе вручения премии «Мы рядом. Доброе дело». В рамках церемонии с речью выступил Герой РФ, полковник Росгвардии Александр Белоглазов, который отметил, что премию присуждают тем, кто совершает по-настоящему достойные поступки.

«И это так. Спасибо каждому, кто сейчас сражается за нашу страну на передовой, помогает в тылу, всем нашим бойцам и жителям Подмосковья. Вы все — наша сила и гордость», - сказал Воробьев.

Ранее губернатор рассказал об одном из бойцов, который отправился на СВО добровольцем и погиб. Его посмертно наградили орденом «За доблесть и мужество».