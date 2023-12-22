Андрей Воробьев рассказал о добровольце, погибшем на СВО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об Андрее Мирзояне, который добровольцем ушел на СВО и погиб. Накануне он был посмертно награжден орденом «За доблесть и мужество».

По словам главы региона, Андрей ушел на спецоперацию весной этого года. Несмотря на то, что опыта армейской службы у него не было, он собрал необходимые документы и прошел медкомиссию. На СВО занимался дронами, а позднее был переведен в разведку.

«Их отряд отправили на новые позиции, там бойцы попали под вражеские обстрелы. Несколько часов отстреливались, Андрей выжил и помогал раненым товарищам. Во время второго обстрела получил ранение в голову. Андрея не стало первого мая 2023 года», - рассказал губернатор.

Он добавил, что орден был передан супруге погибшего бойца Анне-Марии Коноваловой.

Ранее сообщалось, что губернатор области выразил благодарность бойцам СВО и членам их семей.