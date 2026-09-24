Почему в саду ребенок становится менее самостоятельным: объясняет нейропсихолог

Первые недели в детском саду — период, который с нейропсихологической точки зрения меняет нагрузку на ребенка самым серьезным образом. Дома многое для него уже знакомо и предсказуемо: пространство, люди, последовательность событий, привычные требования. Ему не приходится постоянно анализировать, что сейчас произойдет и что от него ожидают. О том, как помочь ребенку, рассказала нейропсихолог Ольга Шевченко, сообщил properm.ru.

В саду же практически все новое. Ребенку нужно ориентироваться в незнакомом пространстве, запоминать новые правила, слышать инструкции нового взрослого, переключаться вместе со всей группой, ждать своей очереди, сдерживать непосредственные желания. И все это происходит на фоне большого количества звуков, движений, людей и эмоциональных впечатлений.

Как поясняет нейропсихолог, в период адаптации значительно возрастает нагрузка на внимание, рабочую память, переключение и тормозный контроль. Здесь можно наблюдать интересный эффект — ребенок как будто временно становится менее самостоятельным. Например, дома он прекрасно одевается сам, а в детском саду вдруг ждет помощи. Дома убирает игрушки после одного напоминания, а здесь словно не слышит инструкцию. Это не обязательно каприз, лень или утрата навыка. Навык у ребенка может быть сформирован, но в новой ситуации значительная часть его ресурсов расходуется на то, чтобы ориентироваться в среде и справляться с возросшей нагрузкой.

Именно поэтому в период адаптации особенно важна предсказуемость. Воспитатель может снизить нагрузку на ребенка, создавая понятную структуру дня, сохраняя привычную последовательность событий, давая короткие и ясные инструкции, заранее предупреждая о переходе к следующей деятельности, используя повторяющиеся ритуалы и визуальные подсказки.

«С нейропсихологической точки зрения все это — внешние опоры для еще незрелой системы саморегуляции. И чем понятнее ребенку, что сейчас происходит, что будет дальше и что от него требуется, тем меньше ресурсов он тратит на неопределенность и тем больше возможностей остается для того, чтобы справляться с самой деятельностью», — отметила эксперт.

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