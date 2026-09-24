Защитник «Динамо» рассказал об особенностях питания в США

Защитник московского «Динамо» Никита Новиков в интервью «Советскому спорту» рассказал о жизни в США. Три последние года хоккеист выступал за клуб АХЛ «Рочестер».

Новикову понравился небольшой Рочестер на берегу Онтарио, где красивая природа и есть много мест, где можно погулять. Но вот американская кухня его разочаровала.

«Из образа жизни, к счастью, ничего не перенял. Все-таки из того, что я увидел для большинства приоритеты в фаст-фуде и в другой жирной пище, даже в хороших ресторанах. Приходилось в основном есть дома: макароны, курицу варил, тосты не особо жирные делал. Местные люди почему-то вообще не заморачиваются над питанием. В плане еды там все не очень», — рассказал Новиков.

Никита Новиков был задрафтован в 2021 клубом «Баффало» в шестом раунде под общим 188-м номером. В 2023 году он уехал в США из московского «Динамо», а после истечения контракта новичка вернулся в родной клуб.

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