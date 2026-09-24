Защитник «Динамо» рассказал об особенностях питания в США

Хоккеист Новиков о трех годах жизни в США: «В плане еды там все не очень»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Динамо»]

Защитник московского «Динамо» Никита Новиков в интервью «Советскому спорту» рассказал о жизни в США. Три последние года хоккеист выступал за клуб АХЛ «Рочестер».

Новикову понравился небольшой Рочестер на берегу Онтарио, где красивая природа и есть много мест, где можно погулять. Но вот американская кухня его разочаровала.

«Из образа жизни, к счастью, ничего не перенял. Все-таки из того, что я увидел для большинства приоритеты в фаст-фуде и в другой жирной пище, даже в хороших ресторанах. Приходилось в основном есть дома: макароны, курицу варил, тосты не особо жирные делал. Местные люди почему-то вообще не заморачиваются над питанием. В плане еды там все не очень», — рассказал Новиков.

Никита Новиков был задрафтован в 2021 клубом «Баффало» в шестом раунде под общим 188-м номером. В 2023 году он уехал в США из московского «Динамо», а после истечения контракта новичка вернулся в родной клуб.

Ранее стало известно, что «Ванкувер» отправил в АХЛ россиян Кирилла Кудрявцева и Илью Сафонова.

Читайте также

«Локомотив» потерпел разгромное поражение после шести побед подряд на старте КХЛ

«Локомотив» потерпел разгромное поражение после шести побед подряд на старте КХЛ

«Он держал персонал в заложниках десять часов»: что произошло в доме Джигана?

«Он держал персонал в заложниках десять часов»: что произошло в доме Джигана?

Брат принцессы Дианы раскрыл жуткие подробности ее общения с отцом Доди Аль-Файеда

Брат принцессы Дианы раскрыл жуткие подробности ее общения с отцом Доди Аль-Файеда

Сайт Долиной перестал открываться на фоне неопределенности вокруг юбилейного концерта

Сайт Долиной перестал открываться на фоне неопределенности вокруг юбилейного концерта

Перестройка, отсутствие баланса и травмы: почему провалились на старте КХЛ «Автомобилист», «Трактор» и «Авангард»

Перестройка, отсутствие баланса и травмы: почему провалились на старте КХЛ «Автомобилист», «Трактор» и «Авангард»

«Дешевка и ворона»: жених дочери Успенской оскорбил зрителей в прямом эфире

«Дешевка и ворона»: жених дочери Успенской оскорбил зрителей в прямом эфире

Футболиста ЦСКА дисквалифицировали на два матча за толчок арбитра, игрок «Родины» получил бан на три игры за слова

Футболиста ЦСКА дисквалифицировали на два матча за толчок арбитра, игрок «Родины» получил бан на три игры за слова

Звезда сериала «Трудные подростки» Крылова получила предложение руки и сердца

Звезда сериала «Трудные подростки» Крылова получила предложение руки и сердца

«Циничное сравнение»: Яна Поплавская раскритиковала Ларису Долину за слова о Марии Магдалине

«Циничное сравнение»: Яна Поплавская раскритиковала Ларису Долину за слова о Марии Магдалине

«Учительница на школьной дискотеке»: Юлия Пересильд попробовала себя в роли диджея и нарвалась на хейт

«Учительница на школьной дискотеке»: Юлия Пересильд попробовала себя в роли диджея и нарвалась на хейт

В Наро-Фоминске стартовал новый сезон «Единой школьной лиги»

В Наро-Фоминске стартовал новый сезон «Единой школьной лиги»

«Бал с придворными в париках»: Akmal’ сыграл свадьбу в Петербурге

«Бал с придворными в париках»: Akmal’ сыграл свадьбу в Петербурге

Добавьте mosregtoday.ru в избранное