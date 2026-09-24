Снег с крыши, зеркало вдребезги, а УК не платила: владелица авто добилась справедливости в суде

В Тюмени управляющая компания поплатилась за собственную жадность. Еще в феврале неубранный снег с крыши упал на автомобиль и повредил машину. Возместить ущерб полюбовно компания так и не решилась, поэтому владелица авто обратилась в суд, сообщил nashgorod.ru.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, изначально сумму ущерба оценили в ₽135 777: у автомобиля было повреждено зеркало. Управляющая компания и владелица машины несколько раз заключали соглашения о добровольном возмещении, однако деньги девушка так и не получила.

В суде выслушали все стороны, и сумма выплаты значительно выросла. Помимо денег за повреждение автомобиля, с компании взыскали компенсацию морального вреда, штраф и расходы на оценку ущерба. Общая сумма, которую теперь должна заплатить управляющая компания, составила ₽217 748.

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