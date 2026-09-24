Не просто зацвела, а дала сочные плоды: в Приморье собрали осенний урожай

Жители Приморского края делятся необычными наблюдениями за природой. В этом году в одном из сел зафиксировали редкий агроклиматический феномен — клубника зацвела повторно и дала полноценный урожай ягод, сообщил vostokmedia.com.

О необычном явлении рассказали жители Лазовского района. По их словам, такое происходит впервые за долгие годы наблюдений. Обычно позднее цветение клубники не приводит к образованию завязей из-за наступающих холодов. Однако в этом сезоне погодные условия сложились настолько удачно, что ягоды успели вызреть.

Местные садоводы связывают произошедшее с аномально теплой осенью, установившейся в регионе. Агроклиматический феномен — то есть явление, связанное с влиянием погодных и климатических условий на сельское хозяйство, — в данном случае сработал в пользу дачников: вместо привычного однократного плодоношения клубника прошла цикл цветения дважды.

«Больше тридцати лет живу в Приморье — первый раз клубника дала плоды. Позднее цветение было, но чтобы вызрели ягоды! Этот год какой-то необычный», — поделилась одна из жительниц села.

Подобные случаи представляют интерес не только для садоводов-любителей, но и для специалистов, изучающих влияние климата на растения. Повторное цветение и вызревание ягод говорят о том, что погодные аномалии способны заметно менять привычные агрономические сроки.

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