Губернатор Подмосковья в качестве наставника встретился с участниками программы «Время героев»
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в качестве наставника встретился с участниками программы «Время героев». Это специальная кадровая программа по обучению участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти.
Глава Подмосковья провел встречу с майором Кириллом Лосунчуковым и подполковником Владимиром Горохом.
«Я хотел бы обсудить сегодня с вами готовность занять муниципальные, государственные или другие важные должности, чтобы вы могли так же достойно нести службу, как это делали в Вооруженных силах. Уверен, что у вас все получится, потому что главное в нашей работе, как говорит президент — ответственность. А с ней у вас все в порядке», - сказал губернатор.
Кирилл Лосунчуков в ходе СВО был заместителем командира отряда отдельной бригады спецназначения. Был награжден двумя Орденами «Мужества» и Орденом «За военные заслуги».
«Первый учебный модуль у нас заканчивается через неделю. Впереди — стажировка, она начнется 22 июля. Мне хочется быть компетентным на государственной службе — не просто прийти и занять должность, а эффективно работать с людьми», - отметил он.
Владимир Горох в ходе СВО был заместителем командира бригады. Его наградили Орденом «Мужества».
«В выборе региона у меня не было никаких сомнений. Хочется вернуться на родную землю и трудиться здесь на благо нашей страны», - сказал он.
Программа «Время героев» реализуется на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Она состоит из четырех модулей продолжительностью по 30 дней каждый.
«Я знаю, что вы сейчас успешно проходите курс переподготовки. Поэтому с удовольствием предложим подходящие позиции. И будем с вами партнерами», - обратился к участникам программы губернатор.