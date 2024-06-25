Губернатор Подмосковья в качестве наставника встретился с участниками программы «Время героев»

«Я хотел бы обсудить сегодня с вами готовность занять муниципальные, государственные или другие важные должности, чтобы вы могли так же достойно нести службу, как это делали в Вооруженных силах. Уверен, что у вас все получится, потому что главное в нашей работе, как говорит президент — ответственность. А с ней у вас все в порядке», - сказал губернатор.