Губернатор Подмосковья: в области реализуется более 30 проектов с применением ИИ

Исполнение нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» и единый подход к развитию информационных систем обсудили в ходе заседания подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации. Оно прошло под председательством зампреда Правительства РФ — руководителя Аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко. В заседании принял участие губернатор Московской области — председатель комиссии Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» Андрей Воробьев.

«Сегодня в Подмосковье реализуется более тридцати проектов с применением искусственного интеллекта в социальной сфере, ЖКХ, здравоохранении. ИИ помогает нам контролировать чистоту во дворах, незаконный сброс строительного мусора и т. д. А в прошлом году мы начали использовать GigaChat для отработки обращений граждан по социальной тематике — это проект, который мы реализуем совместно со Сбером», - рассказал Воробьев.

Подмосковье ежегодно передает в федеральные органы власти полторы тысячи видов отчетов, из них 187 видов — на бумаге. При этом все данные можно взять из информационных систем. Регион предложил создать цифровую витрину данных, из которой любое ведомство могло бы взять необходимую ему информацию. Предложение находится в проработке Минцифры и Минэкономразвития РФ.

«Важно, чтобы остальные инициативы также нашли отражение в региональных программах и показателях. В частности, в сфере ЖКХ — электронные платежки за ЖКУ, перевод в цифру эксплуатационной документации на котельные, хранение данных регоператоров в цифровой системе. Все они были поддержаны профильными ведомствами и находятся на проработке», - отметил Воробьев.

Также сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект по цифровым архивам, а на проработке в Минцифры РФ — инициатива заключения электронных договоров по газу.