Губернатор Подмосковья рассказал, как использует нейросети в жизни и работе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках 10-й Международной конференции по искусственному интеллекту «AI Journey 2025» рассказал, как использует нейросети в жизни и работе.

«Да, безусловно, я использую искусственный интеллект, и ChatGPT, и GigaChat, в разных ситуациях по-разному. Когда-то после прочтения каких-то сложных книг я разговариваю и получаю разъяснения и пояснения. Когда-то в работе он находит оптимальную схему того или иного решения», — рассказал губернатор.

Он также привел в пример возможность получения выжимки текста того или иного документа в электронной системе документооборота. Это, по словам Воробьева, помогает получить представление об актуальности документа и принять решение.

«Это экономит время и, безусловно, освобождает его для более сложных, интеллектуальных, креативных, если хотите, задач, которые перед нами стоят», — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что глава Подмосковья рассказал о планах по расширению сферы использования искусственного интеллекта в разных сферах жизни региона.