Губернатор рассказал о снижении числа жалоб на здравоохранение в Подмосковье

В Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», - сообщил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

Так, в 2021 году было получено 160 тыс. жалоб, в 2022 году – 107 тыс. жалоб. А за 5 месяцев текущего года было получено только 32 тыс. жалоб.

Воробьев отметил, что очень важно иметь профессиональных врачей, современные технологии и оборудование, чтобы жители региона могли получить качественную и оперативную медпомощь.

Сфера здравоохранения важна и нужна людям всех возрастов, подчеркнул глава региона.