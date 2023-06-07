Губернатор: в Подмосковье выросло число машин скорой помощи

В Московской области почти в 2 с лишним раза увеличено число машин скорой помощи, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Пандемия Covid показала, что без модернизации скорой помощи нам сложно будет удовлетворить все запросы жителей региона, спасти жизни», - отметил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

В настоящее время в регионе выполняют работу 1 тыс. машин скорой помощи, 1,3 тыс. машин неотложной скорой помощи, добавил он.

Также было улучшено оснащение автомобилей. Все реанимации оснастили новым оборудованием и аппаратами, которые помогают спасти жизни людям. Кроме того, была введена IP-телефония, резюмировал Воробьев.