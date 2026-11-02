Жителей Подмосковья предупредили об изменении графика работы Центра крови в праздничные дни

Московский областной центр крови и его подразделения не будут работать в среду, 4 ноября, в связи с Днем народного единства, прием доноров в этот день осуществляться не будет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Изменения затронут все подразделения в Москве, Подольске, Щелково, Воскресенске, Орехово-Зуево, Наро-Фоминске, Ногинске, Серпухове, Люберцах и Сергиевом Посаде. В предпраздничный день в основном подразделении в Москве по адресу: ул. Металлургов, д. 37А прием доноров будет проводиться до 13:00. Заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова призвала планировать донацию заранее и учитывать изменения в графике.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.