Жителям Подмосковья рассказали о графике работы почтовых отделений в День народного единства

День народного единства, 4 ноября, станет выходным для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных и тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов. Они продолжат работать в обычном режиме, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В предпраздничный день работа почтовых отделений сократится на один час, при этом в четверг, 5 ноября, отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию. В среду почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания, пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.

Узнать расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru.

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