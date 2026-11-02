Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к флешмобу ко Дню народного единства

Жители Подмосковья, в том числе, аграрные коллективы и семейные династии, смогут принять участие во Всероссийском сетевом флешмобе #ОдноЦелое. Его организует Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области в честь Дня народного единства и в рамках Года единства народов.

Мероприятие направлено на объединение людей, чествование командного духа, взаимовыручки и личного вклада каждого человека в общее развитие страны. Его главной идеей является то, что многообразие талантов, опыта и уникальных качеств каждого отдельного человека образует крепкий и сплоченный народ.

Чтобы принять участие в акции, нужно выбрать фотографию, отражающую суть вашего объединения — семейный кадр, фото с коллегами по работе или единомышленниками. К ней нужно добавить краткую историю о своей команде, рассказав о том, что именно делает вас сплоченными, и опубликовать пост на личных страницах в социальных сетях с официальным хэштегом #ОдноЦелое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.