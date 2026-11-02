Во втором доме ЖК «Театральный» в Раменском передали 99% квартир

Во втором доме ЖК «Театральный» в Раменском округе владельцам передали 99% квартир, девелопер проекта — G3 Group | Джи Три Групп. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что 169 квартир (92% от переданных) были приняты без замечаний. По ДДУ у застройщика есть полгода на выполнение отделки, однако почти все квартиры с предчистовой отделкой уже переданы. Теперь стартовала передача квартир с чистовой отделкой.

В жилом комплексе построены два дома, второй ввели в эксплуатацию весной 2026 года. В нем предусмотрены разные форматы, включая квартиры с антресолью и террасой на кровле, а также встроенная инфраструктура: муниципальный детский сад и коммерческие помещения на первом этаже.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.