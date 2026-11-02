Российского бизнесмена Абрамовича заметили с украинской моделью в Азербайджане

Oxu.az: Абрамович посетил фестиваль искусств в Баку в компании украинской модели

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Бизнесмен Роман Абрамович появился с 43-летней украинской моделью Натальей Гоций, сообщило издание Oxu.az. Вместе они посетили фестиваль искусств в Баку.

В Сети уже некоторое время ходят слухи о романе миллиардера и модели. Снимки с мероприятия также опубликовало азербайджанское издание.

На фестивале Абрамович и Гоций находились вместе. Официальных комментариев от участников события пока не поступало. Сами они не подтверждали и не опровергали информацию о своих отношениях.

Абрамович трижды был женат. Первой супругой была Ольга Лысова, с которой он жил вместе с 1987-го года. Позже бизнесмен развелся и женился на бывшей стюардессе Ирине Маландиной. В этом браке родились пятеро детей. С 2008 по 2017 годы Абрамович состоял в отношениях с бизнесвумен Дашей Жуковой, от которой у него есть дочь.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович стал дедом в третий раз.

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