Российского бизнесмена Абрамовича заметили с украинской моделью в Азербайджане

В Сети уже некоторое время ходят слухи о романе миллиардера и модели. Снимки с мероприятия также опубликовало азербайджанское издание.

На фестивале Абрамович и Гоций находились вместе. Официальных комментариев от участников события пока не поступало. Сами они не подтверждали и не опровергали информацию о своих отношениях.

Абрамович трижды был женат. Первой супругой была Ольга Лысова, с которой он жил вместе с 1987-го года. Позже бизнесмен развелся и женился на бывшей стюардессе Ирине Маландиной. В этом браке родились пятеро детей. С 2008 по 2017 годы Абрамович состоял в отношениях с бизнесвумен Дашей Жуковой, от которой у него есть дочь.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович стал дедом в третий раз.