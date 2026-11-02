В Подмосковье в ноябре проведут 12 общегородских выездных донорских акций

Московский областной центр крови проведет в ноябре 29 выездных донорских акций в 18 округах Подмосковья, 12 из них будут общегородскими — в Дубне, Домодедово, Павловском Посаде, Электростали, Долгопрудном, Солнечногорске, Хотьково, Егорьевске, Луховицах, Озерах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Желающие смогут сдать кровь с 9:00 до 12:00, в ряде округов потребуется предварительная запись. Так, например, в Дубне запись проходит на сайте.

«Дорогие доноры! Приглашаем вас присоединиться к донорскому движению. Каждая капля вашей крови — чья-то жизнь. Спасибо, что остаетесь с нами!» — отметил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.

Доноры могут претендовать на компенсацию на питание в размере 1106 рублей, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. Ими могут стать совершеннолетние граждане без медицинских противопоказаний. При себе нужно иметь оригинал паспорта, СНИЛС и временную регистрацию при отсутствии постоянной.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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