Туктамышева не исключила возвращения в большой спорт: открытие границ может стать мотивацией

Фигуристка Туктамышева не исключила возвращения в большой спорт

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева не исключила своего возвращения в профессиональный спорт. 29-летняя фигуристка объявила о завершении карьеры в прошлом году.

В октябре спортсменка опубликовала в своих соцсетях видео, где показала, как она исполняет на тренировке тройной аксель, один из сложнейших элементов ультра-си.

Фигуристка отметила, что возвращение россиян на международную арену может стать для нее стимулом вернуться к соревновательной практике.

«Посмотрим, может, у меня мотивация возродится, и я захочу вернуться? Потому что очень мир изменчив, люди изменчивы, твои идеалы изменчивы. Все меняется, поэтому никогда не говори никогда», — заявила Туктамышева.

Ранее почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник назвал качества фигуристки Александры Трусовой, которые позволяют ей побороться за олимпийское золото.

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