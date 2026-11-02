В Московской области сделали прогноз пожарной опасности в лесах
Комлесхоз Подмосковья сделал прогноз пожарной опасности в лесах
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В первые числа ноября на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит -2…+4 градуса, ночью — -7…+1. Синоптики обещают переменную облачность, возможен дождь, переходящий в снег.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.