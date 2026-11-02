В Ленинском округе построят детский сад в квартале «Восточное Бутово»

В квартале «Восточное Бутово» в Ленинском округе компания ПИК возводит детский сад, рассчитанный на 150 мест, специалисты завершают монтаж ключевых инженерных систем, возведение коробки здания, ведут наружные работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании будет три этажа, его площадь составит 4,1 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на семь групп полного дня для детей в возрасте от двух до семи лет, внутри обустроят групповые ячейки, на прилегающей территории оборудуют семь изолированных игровых площадок.

В квартале уже открыты шесть детских садов из десяти запланированных и две школы из четырех, внутри квартала расположены две поликлиники, одна из которых уже работает.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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