Фейковая рассылка о ракетной опасности и реальная угроза БПЛА: как прошла ночь в Волгоградской области

В ночь на 2 ноября российские силы ПВО уничтожили 212 украинских беспилотников. Об этом проинформировало Минобороны РФ. Атака затронула без малого два десятка регионов страны, сообщил novostivolgograda.

Согласно официальной сводке, дроны сбивали над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской и Ростовской областями, а также над Московским регионом, Кубанью и Крымом. Еще часть воздушных целей зафиксировали над акваториями Черного и Азовского морей.

Волгоградская область, по данным издания, в этот перечень не попала. Но ночь для ее жителей все равно выдалась тревожной. Как сообщили в МЧС РФ, мобильное приложение ведомства попало под массированную кибератаку — из-за этого россияне получили фейковую рассылку о введении режима ракетной опасности.

По данным издания, жители Волгограда не понимали, грозит ли им реальная атака. Выяснилось, что ночью в регионе действительно объявляли опасность — но только беспилотную. Предупреждение от РСЧС пришло в 00:48, а сняли режим в 06:10. Помимо этого, ночью приостанавливали полеты гражданской авиации. Аэропорт возобновил работу в 02:15. Сейчас задерживаются четыре рейса — посадки из Москвы и вылеты в обратном направлении. Их перенесли на два-три часа.

Ранее сообщалось, что в Латвии начали строить заводы БПЛА задолго до СВО.