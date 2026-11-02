В Реутове завершат возведение монолитного каркаса школы в ЖК «ЭВО»

В ЖК «ЭВО» в Реутове завершаются монолитные работы при возведении нового корпуса общеобразовательной школы на 750 мест, работы проводит компания DOGMA. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты возводят наружные и внутренние стены здания, ведут монтаж внутренних инженерных сетей и установку направляющих подсистем для навесного вентилируемого фасада. Строительство социального объекта с выполнением полного комплекса работ по благоустройству прилегающей территории и последующей передачей в муниципальную собственность планируют завершить в первой половине 2027 года.

Новый четырехэтажный корпус площадью 9,1 тыс. кв. м войдет в состав общеобразовательного комплекса МБОУ СОШ № 4, в нем обустроят учебные классы, актовый и спортивный залы, а также медицинский и пищевой блоки. На территории предусмотрено обновление тротуаров и ландшафтное озеленение, создание уличной площадки для торжественных общешкольных мероприятий. Для занятий физкультурой на свежем воздухе появятся спортивно-развивающие зоны, в том числе беговая дорожка, универсальная площадка для активных видов спорта.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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