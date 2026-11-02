Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в понедельник, 2 ноября, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть особенно осторожными в связи с сильным туманом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.