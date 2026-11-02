Полковник ФСБ в отставке рассказал, как спецслужбы США и РФ предупреждают друг друга об опасности

Сотрудничество российских и американских спецслужб по антитеррористической линии не прерывается даже на фоне сложной геополитики. Если Вашингтон располагал данными о готовящемся теракте в московском «Царицыно», он должен был передать их ФСБ. Таким мнением с «Вечерним Санкт-Петербургом» поделился Виталий Демидкин — полковник ФСБ в отставке, бывший сотрудник группы «Альфа» Центра специального назначения.

«Договоренности между спецслужбами присутствуют всегда, — подчеркнул он. — Некоторые из них фиксируются на бумаге, другие остаются устными, но работают. Детали, конечно же, не раскрываются. Это служебная тайна».

По словам эксперта, в подобном обмене информацией заинтересованы спецслужбы всех государств мира. Общие усилия направлены на то, чтобы свести вероятность террористических атак на планете к абсолютному минимуму, и в этом вопросе профессиональная солидарность часто оказывается сильнее политических разногласий.

«По возможности все они предупреждают друг друга, — продолжает Демидкин. — Если одни представители спецслужб не предупредят своих коллег сегодня, завтра последние не предупредят их. Здесь должна быть очень четкая солидарность».

По данным издания, вечером 31 октября сотрудники полиции и ФСБ временно закрыли музей-заповедник «Царицыно». Поводом стало сообщение о возможном теракте, которое поступило по американским каналам. На территории парка специалисты провели оперативные мероприятия, а работа учреждения была приостановлена до выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что МВД раскрыло детали диверсии с сожженной машиной в Барнауле.