Губернатор Воробьев открыл Форум приемных семей Подмосковья

«Я хочу всех поприветствовать. Для нас это очень важное событие. Традиционно мы собираемся здесь, чтобы поблагодарить всех тех, кто присутствует здесь, тех, кто сопровождает очень чувствительный, очень важный процесс. <...> Мне очень приятно, что мы все делаем одно очень большое дело и дополняем друг друга», — сказал губернатор.

Воробьев также поблагодарил за участие в мероприятии гостей из Катара и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марию Львову-Белову.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.