Губернатор Воробьев: подмосковные коммунальщики должны быть готовы к зиме

Подготовка коммунальных служб региона к зимнему периоду обсуждалась на традиционном совещании губернатора Андрея Воробьева с руководством регионального Правительства и главами муниципальных округов.

Андрей Воробьев подчеркнул, что важно провести необходимую работу заблаговременно, до наступления зимы. В частности, должны быть скоординированы действия дорожных служб и специалистов как на областном уровне, так и в муниципалитетах. Работа в этом направлении уже активно проводится.

«Был проведен семинар, совещание. Надеюсь, что разговор позволяет иметь четкие протоколы, алгоритмы действий и людей, и техники», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор также напомнил, что вся работа должна отражаться и в электронном виде. Глава региона отметил, что это также имеет большое значение, исключений быть не должно.