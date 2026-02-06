Губернатор Воробьев посетил производство передовых лазеров во Фрязине

Во Фрязине планируют увеличить производство передовых лазеров для разных отраслей промышленности, продукцию «ВПГ Лазеруан» применяют в медицине, телекоммуникациях, металлургии, машиностроении и других отраслях — ежегодно здесь могут выпускать свыше 10 тыс. лазеров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил передовое предприятие и обсудил с сотрудниками его перспективные разработки.

«ВПГ Лазеруан» — это единственный в России серийный производитель волоконных лазеров и лазерных систем широкого спектра применений: от промышленности до медицины. Коллектив предприятия формировался как из опытных специалистов, так и студентов, которые росли на производстве. Сегодня здесь работают более 1,1 тыс. сотрудников, многие из которых — местные жители. Приятно, что у нас в Подмосковье размещаются такие передовые компании, создают высокотехнологичные рабочие места», — отметил губернатор.

Многое из продукции компании не имеет аналогов в мире, производственная линейка включает свыше 600 волоконных, диодных и гибридных лазеров. Так, например, промышленные лазеры позволяют обеспечить высокоточную сварку, резку и гравировку металлов и не только.

Студент-практикант Егор Шалей для демонстрации этого губернатору выполнил на металлической заготовке аккуратный шов с минимальными деформациями и высоким качеством соединения.

Компания является индустриальным партнером проекта «Профессионалитет» и вместе с Межрегиональным центром компетенций — техникумом им. С. П. Королева запустил программу обучения. В учебном заведении появился Центр лазерных технологий по стандартам предприятия, где можно освоить программирование и наладку роботизированных комплексов для лазерной сварки, выбор и оптимизацию параметров сварки для различных материалов и другие компетенции.

«Королевский колледж — это первая ласточка. Мы хотели бы эту программу расширить, потому что специалисты нужны не только нам, но и нашим поставщикам», — добавил первый заместитель генерального директора ООО «ВПГ Лазеруан» Артур Андреев.

На предприятии во Фрязине выпускают также медицинские лазеры, прежде всего, для флебологии и урологии. Оборудование поставляют в ведущие учреждения здравоохранения, в частности, в МОНИКИ и Боткинскую больницу. Там также создадут новое поколение медицинских смарт-систем на базе тулиевых волоконных лазеров с внедрением большого количества ассистентов хирурга, искусственного интеллекта и машинного зрения.

В сфере связи компания выпускает DWDM-оборудование для оптоволоконных сетей, важное для импортозамещения, микроэлектроники — решения для прецизионной обработки кремниевых пластин и других материалов, востребованных в отрасли.

В прошлом году для развития производства «ВПГ Лазеруан» получил от Минпромторга России субсидию в размере 800 млн рублей на разработку большой многолазерной аддитивной машины. Кроме того, ей выделили грант на создание Центра промышленной робототехники (300 млн рублей). В этом году компания планирует воспользоваться займами Фонда развития промышленности Московской области.

«ВПГ Лазеруан» является одним из крупнейших экспортеров России, поставляя новое и уникальное оборудование за рубеж, основные направления поставок — Индия и Китай.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.