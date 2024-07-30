Губернатор Воробьев поздравил семью Мякотиных с переездом в новый микрорайон из аварийного жилья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с новосельем семью Мякотиных из городского округа Солнечногорск, которая стала участником программы переселения из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Кроме того, губернатор Московской области пообщался с жителями, которые в скором времени также заселятся в новый дом № 8 на Молодежном проезде в микрорайоне Рекинцо-2.

«Мы приехали посмотреть, как вы обустраиваетесь и, конечно, поздравить с новосельем. Это всегда хлопоты, но пусть они для вас будут приятными. Хочу поблагодарить наших строителей, ребят, которые и парковку предусмотрели, и детский сад, ну и, конечно, возвели сам дом. Его быстро построили — по новому стандарту, с использованием современных технологий. Пусть те неудобства, которые были, останутся в прошлом», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Известно, что всего в новостройку в мкрн Рекинцо-2 переедут жители Центрального микрорайона, деревень Колтышево, Радумля, Лыткино, Тимоново, поселков Поварово, Жуково и мкрн Лесхоз. Всего — 147 семей (424 человека) из 47 аварийных домов. Ключи от квартир начали выдавать в мае, их получили уже 45 семей.

Раньше Алина Мякотина вместе с семьей жила в доме на улице Безверхова. Деревянные двухэтажки в центре Солнечногорска возвели в середине прошлого века. За это время стены, фундамент, кровля, отопление, проводка — все пришло в негодность. Поэтому в 2019 году дома в микрорайоне Центральный были признаны аварийными и вошли в программу по переселению.