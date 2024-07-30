Губернатор Воробьев поздравил семью Мякотиных с переездом в новый микрорайон из аварийного жилья
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с новосельем семью Мякотиных из городского округа Солнечногорск, которая стала участником программы переселения из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Кроме того, губернатор Московской области пообщался с жителями, которые в скором времени также заселятся в новый дом № 8 на Молодежном проезде в микрорайоне Рекинцо-2.
«Мы приехали посмотреть, как вы обустраиваетесь и, конечно, поздравить с новосельем. Это всегда хлопоты, но пусть они для вас будут приятными. Хочу поблагодарить наших строителей, ребят, которые и парковку предусмотрели, и детский сад, ну и, конечно, возвели сам дом. Его быстро построили — по новому стандарту, с использованием современных технологий. Пусть те неудобства, которые были, останутся в прошлом», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Известно, что всего в новостройку в мкрн Рекинцо-2 переедут жители Центрального микрорайона, деревень Колтышево, Радумля, Лыткино, Тимоново, поселков Поварово, Жуково и мкрн Лесхоз. Всего — 147 семей (424 человека) из 47 аварийных домов. Ключи от квартир начали выдавать в мае, их получили уже 45 семей.
Раньше Алина Мякотина вместе с семьей жила в доме на улице Безверхова. Деревянные двухэтажки в центре Солнечногорска возвели в середине прошлого века. За это время стены, фундамент, кровля, отопление, проводка — все пришло в негодность. Поэтому в 2019 году дома в микрорайоне Центральный были признаны аварийными и вошли в программу по переселению.
«Сегодня мы переезжаем в наш прекрасный новый дом. Я очень довольна квартирой. Всю жизнь мы прожили на ул. Безверхова. Конечно, было тяжело расставаться. Это хороший уголок, озеро рядом. Но здесь мне тоже очень понравилось, детский садик строится поблизости, есть школа, парк, бассейн — прекрасное место. Мы встречались с Андреем Юрьевичем зимой. И все, что он нам обещал, все сбылось. Мы даже не ожидали, что нас так быстро переселят», — поделилась дочь Алины Евгеньевны Ольга Ушакова.