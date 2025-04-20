Губернатор Воробьев поздравил жителей Подмосковья со светлым праздником Пасхи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к верующим с поздравлением в Светлое Христово Воскресение.

На Пасху, ставшей символом радости и надежды, Андрей Воробьев пожелал жителям здоровья, мира и благополучия. Он отметил, что древнейший христианский праздник объединяет людей и напоминает о самом главном: любви, милосердии и прощении.

«Сердечно поздравляю всех с Пасхой! <...> Пусть в ваших домах всегда царит атмосфера тепла и уюта. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, душевного спокойствия и благополучия», — обратился к жителям Воробьев.

Напомним, Пасху в этом году отмечают 20 апреля. Это самый важный христианский праздник в честь Воскресения Иисуса Христа — центра всей библейской истории.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу.