Губернатор Воробьев поздравил жителей Подмосковья со светлым праздником Пасхи
Андрей Воробьев поздравил православных жителей Подмосковья с Пасхой
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к верующим с поздравлением в Светлое Христово Воскресение.
На Пасху, ставшей символом радости и надежды, Андрей Воробьев пожелал жителям здоровья, мира и благополучия. Он отметил, что древнейший христианский праздник объединяет людей и напоминает о самом главном: любви, милосердии и прощении.
«Сердечно поздравляю всех с Пасхой! <...> Пусть в ваших домах всегда царит атмосфера тепла и уюта. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, душевного спокойствия и благополучия», — обратился к жителям Воробьев.
Напомним, Пасху в этом году отмечают 20 апреля. Это самый важный христианский праздник в честь Воскресения Иисуса Христа — центра всей библейской истории.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу.