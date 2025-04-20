Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

Фото: [ Богослужение в Храме Христа Спасителя. Скриншот изображения из прямой трансляции ]

Президент РФ Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя, где проходит пасхальное богослужение, сообщает РИА Новости.

В этом году православные христиане отмечают праздник Светлого Христова Воскресения 20 апреля.

Российский президент всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Пасху глава государства традиционно встречает в храме Христа Спасителя. Пасхальное богослужение в главном кафедральном соборе России президент посещал и в прошлом году.

Ранее сообщалось о том, что Путин приказал остановить все боевые действия на время пасхального перемирия.