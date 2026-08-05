В Киргизии предложили переименовать озеро Иссык-Куль в Kyrgyz Sea или Kyrgyz Denizi. Что на самом деле стоит за подобными идеями, рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, сообщает ВФокусе Mail.

Эксперт уверен, что сейчас можно наблюдать за очередным проявлением кампании по так называемой псевдокоренизации, активно продвигаемой западными структурами в постсоветских республиках.

«Нелепость этого подхода мы видим на данном конкретном примере: исконное название озера неожиданно оказалось “слишком русским”, поэтому его предлагается заменить на британское. Речь идет не о коренизации, а о колонизации республики Западом», — пояснил он.

По словам Мендковича, эта инициатива вписывается в более широкую стратегию, направленную на пересмотр исторического наследия и вытеснение из общественного сознания всего, что связано с советским и досоветским периодами. Он также связывает это с попытками экономического проникновения Запада в регион.

«Параллельно с топонимическими инициативами в Киргизии внедряется зона британского права, которая, по сути, урезает суверенитет республики. Это не просто юридическая формальность, а попытка западных корпораций прибрать к рукам месторождения, в том числе у самого Иссык-Куля», — считает политолог.

В своих комментариях аналитик не исключает, что подобные шаги являются частью курса на «ползучую колонизацию» Центральной Азии.

«В данном случае это просто проявление низкого интеллектуального потенциала западных элит», — подчеркнул эксперт.

Мендкович подчеркивает, что практика переименования географических объектов — это стандартный политический инструмент, который активно применялся на Западе и теперь переносится на постсоветское пространство. Ее цель — не только изменить карту, но и повлиять на идентичность и историческую память местного населения.

По мнению эксперта, такие инициативы не имеют под собой народной поддержки и служат исключительно внешнеполитическим задачам, продвигая интересы третьих сил, далеких от потребностей самой Киргизии.

Ранее житель Бурятии рассказал, как шумные туристы превратили Байкал в ад.