«Пешеход» на Марсе: почему снимок НАСА разогнал теории об инопланетянах

Старый снимок Марса снова вызвал споры в интернете: на панораме НАСА некоторые увидели фигуру, похожую на идущего человека, пишет Daily Mail. Кадр сделал марсоход Spirit еще в 2007 году, но изображение вновь разошлось по соцсетям из-за странной формы тени среди камней.

На фото действительно можно различить силуэт с «руками» и будто выставленной вперед «ногой». Одни пользователи назвали его человеком, другие — статуей или следом древней цивилизации. Скептики считают, что это просто сочетание камней, теней и удачного ракурса.

НАСА не сообщало о каких-либо признаках нынешней или прошлой жизни на Марсе. Организация The Planetary Society объясняла этот снимок парейдолией — особенностью восприятия, из-за которой человек видит знакомые образы в случайных формах.

Марс часто дает поводы для таких иллюзий. Ветер, вулканическая активность, удары метеоритов и эрозия за миллиарды лет могли придать камням самые странные очертания.

Похожий спор недавно вызвал другой снимок, где энтузиасты разглядели «инопланетную ракету». Но и там нет доказательств внеземного происхождения: по данным НАСА, речь идет о части обычного марсианского ландшафта.