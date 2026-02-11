Губернатор Воробьев проверил ход проведения модернизации Каширской ГРЭС

В Подмосковье продолжается модернизация Каширской ГРЭС, она позволит значительно увеличить ее мощность – там будут генерировать треть всей электроэнергии региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проконтролировал ход проведения работ.

«В начале XX века Каширская ГРЭС обеспечила прорыв, индустриализацию огромного московского региона. Сейчас технологии изменились. Мы каждый год бьем пики по электропотреблению – цифровая экономика, новые предприятия нуждаются в электричестве. Сегодня нет региона, который бы не испытывал большой запрос и по Центрам обработки данных (ЦОДам). Все это тоже требует энергопотребления. Поэтому нам очень приятно, что проект модернизации реализуется в Подмосковье. Здесь будет произведено большое количество электроэнергии, что даст дополнительные гарантии столичному региону и всем предприятиям, которые развиваются и планируют свое строительство в будущем», – сказал губернатор.

По его словам, над проектом полностью работают российские инженеры, конструкторы, строители. Первый этап реализуют в 2028 году. Здесь появятся три новых энергоблока – два по 450 МВт (их планируют построить к 2028 году) и один на 480 МВт (в 2030 году). Это позволит создать порядка 500 новых рабочих мест.

Директор обособленного подразделения Кашира ООО «Энергосеть» Сергей Герасимов уточнил, что в работах задействованы порядка 1,5 тыс. человек, включая инженерно-технический персонал. Они перешли из фазы общестроительных работ в фазу монтажа основного технологического оборудования. Одновременно ведутся работы по монтажу современного электрораспределительного оборудования высокого напряжения – КРУЭ 220 кВ и не только.

«Когда-то мы были первой по мощности станцией в стране и вот продолжаем эту традицию. Каширская ГРЭС первая в России строит парогазовую установку на основе газовых турбин большой мощности, сделанных целиком в России. Наша электростанция очень важна для потребителей не только московского региона, но и для всей энергосистемы России», - отметил директор Каширской ГРЭС Дмитрий Ворожеев.

Каширская ГРЭС станет одной из пяти крупнейших в Подмосковье. Генеральный директор ООО «Интер РАО-Инжиниринг» Игорь Опалин добавил, что было также принято решение о строительстве третьего энергоблока Каширской ГРЭС.

